Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Dronefence, ein Entwickler von Drohnen-Tracking- und Sicherheitssystemen, kündigte heute an, eine Seed-Finanzierung von Larnabel Ventures, ein von der Gutseriev-Familie finanzierter Fonds zur Investition in den Informationstechnologiesektor, von VP Capital, ein von Viktor Prokopenya gegründetes technologieorientiertes Investmentvehikel, von der von Rajat Khare geleiteten Boundary Holding sowie von der von Pushkar Lugani geleiteten Technology and Business Consulting Group erhalten zu haben.



Kommerziell unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) - auch als Drohnen bekannt - bergen das Potenzial bei leichtfertigem oder unangemessenem Gebrauch die öffentliche Sicherheit zu gefährden. Mithilfe hochmoderner Technologie und Möglichkeiten im Bereich künstlicher Intelligenz entwickelt Dronefence gemeinsam mit Toni Drescher, Leiter für Technologie- und Innovationsmanagement vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik, UAV-Tracking- und Sicherheitssysteme für kommerzielle Anwendungen, die helfen, unbefugte Drohnen zu erkennen, sodass diese Luftfahrzeuge aufgegriffen werden. Die zum Patent angemeldete Technologie des Unternehmens nutzt eine einzigartige Sensorkombination sowie ein Stereokamerasystem, um UAVs zu identifizieren und lokalisieren - Algorithmen des maschinellen Lernens analysieren Daten, die von einem breiten Spektrum an Sensoren erfasst wurden und dann verschiedene UAV-Typen identifizieren und somit autorisierte UAVs von jenen unterscheiden können, die womöglich ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellen. Dronefence-Kunden werden von kommerziellen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, wie z. B. Einkaufszentren und Konzerthallen, bis zu Regierungsgebäuden, Flughäfen und Industrieanlagen reichen.



Said Gutseriev, Managing Partner von Larnabel Ventures, sagte: "Durch Nutzung anspruchsvoller Technologien künstlicher Intelligenz ist Dronefence in der Lage, verschiedene Arten von Drohnen zu identifizieren und zu analysieren, was den ersten wichtigen Schritt für die effektive Bekämpfung nicht autorisierter UAVs darstellt. Sowie Drohnen-Technologie sich weltweit mehr durchsetzt, ist es entscheidend, dass Unternehmen, Organisationen und öffentliche Plätze über angemessene Schutzsysteme verfügen."



Rajat Khare, CEO von Boundary Holding, kommentierte: "Wir verfolgen vehement die Investition in hochmoderne Technologien der nächsten Generation, einschließlich des Bereichs UAV-Verteidigung, der unserer Meinung nach einen großen Unterschied in der Welt machen wird. Wir haben großes Vertrauen in das Dronefence-Team und freuen uns, dieses innovative Unternehmen unterstützen zu dürfen."



Pushkar Lugani, CEO der Technology and Business Consulting Group, erklärte: "Dronefence hat einen Weg aufgetan, bahnbrechende Technologien künstlicher Intelligenz, intelligente Algorithmen und Sensoren einzusetzen, um UAVs exakt zu lokalisieren und ihre Piloten am Boden festzunehmen. Das Unternehmen und seine Technologien werden die Sicherheits- und Schutzmaßnahmen in der kommerziellen UAV-Branche revolutionieren."



Benny Drescher, Mitgründer von Dronefence, sagte: "Während Drohnen einen aufregenden technologischen Fortschritt mit vielen positiven Anwendungen repräsentieren, kann ein potenzieller Missbrauch nicht ignoriert werden. Der Schutz unserer Gesellschaft und Infrastruktur vor dem rücksichtslosen Einsatz von Drohnen ist ein wichtiges Unterfangen und Dronefence ist bereit, einen sinnvollen Betrag zu unserer Gesellschaft als Ganzes zu leisten."



Dronefence entwickelt Tracking- und Sicherheitssysteme zur Erkennung von kommerziellen unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs). Das Unternehmen entwickelt aktuell Module zur Verfolgung am Himmel, die individuell angepasst werden können, um den Luftraum über verschiedenste Gelände hinweg zu beobachten und sich somit für unterschiedliche kommerzielle, industrielle und staatliche Räume eignet. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Aachen, Deutschland. Das Unternehmen hat seine Technologien beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Patent angemeldet.



