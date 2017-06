Bei Air Berlin fehlen Maschinen und Personal. Auch an Pfingsten müssen deshalb wieder mehrere Flüge annulliert werden. Die in der Krise steckende Fluggesellschaft betont jedoch lieber Verbesserungen.

Passagiere der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin waren auch am Pfingstwochenende von Flugausfällen und Verspätungen betroffen. Allein am Montag seien sieben Flüge gestrichen worden, sagte ein Sprecher. Am Samstag und Sonntag seien insgesamt 19 Flüge ausgefallen, die meisten davon Inlandsflüge.

Insgesamt sei der Flugplan jedoch über das verlängerte Wochenende deutlich stabiler gewesen als in den Vorwochen und an Ostern, sagte der Sprecher am Montag. "Unsere Maßnahmen greifen." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...