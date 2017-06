Offshore-Windparks liefern Energie - und können möglicherweise dem Europäischen Hummer neuen Lebensraum bieten. Darauf deuten Ergebnisse eines Pilotprojekts hin.

Der Europäische Hummer ist ein Riffbewohner - er fühlt sich vor allem auf dem Felsriff der Insel Helgoland wohl. In der Deutschen Bucht gibt es sonst nur vereinzelt felsige Gebiete. Gleichzeitig ist der Großkrebs in seinem Bestand gefährdet. Können ihm Windparks auf See einen neuen Lebensraum bieten? Schließlich werden an einigen Anlagen Kies und grobe Steine an die Fundamente geschüttet. Das fragten sich Wissenschaftler der Biologischen Anstalt Helgoland, einem Teil des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI).

In einem Pilotprojekt setzten sie vor drei Jahren 2400 einjährige Europäische Hummer (Homarus gammarus) im Offshore-Windpark "Riffgat" vor der Insel Borkum aus. "Es gibt starke Hinweise, dass der Lebensraum geeignet ist für Hummer", sagt der AWI-Meeresökologe ...

