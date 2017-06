Straubing (ots) - Wenn das tschechische Parlament sie für null und nichtig erklären würde, könnte in Mitteleuropa dann wirklich zusammenwachsen, was lange Zeit zusammen gehörte. Oder sollte man die Vergangenheit Vergangenheit nach dem Motto "Schwamm drüber" sein lassen und nur noch nach vorne sehen? "Ein Mensch ohne Gedächtnis ist nicht besonders zukunftsfähig", meinte Posselt. Da könnte gerade mit Blick auf die Deutschen etwas dran sein.



