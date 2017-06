Berlin (ots) - Berlin - Bundesagrarminister Christian Schmidt will mit zahlreichen Maßnahmen den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung in Deutschland verschärfen. Handlungsbedarf sieht der CSU-Politiker bei den überdimensionierten Packungsgrößen im Handel und dem Management der Läden. "Es kann doch nicht sein, dass Supermärkte vertraglich verpflichtet sind, bis zum Ladenschluss die komplette Palette an Brot und Backwaren anzubieten. Das führt zwangsläufig zu Lebensmittelabfällen", sagte Schmidt dem "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe).



