Das Bundeskabinett berät am Mittwoch über den Abzug der Bundeswehrsoldaten vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Das kündigte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Montag an.

Seitens der Bundeswehr sei man gut vorbereitet für eine Verlegung, so die Ministerin. Durch den Umzug werde es zwar zu einer Unterbrechung der Flugeinsätze im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" kommen, man werde jedoch alles tun, um diese Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten. Es sei "nicht hinnehmbar", dass deutsche Abgeordnete die Soldaten in Incirlik nicht besuchen dürften, betonte sie erneut. Bundesaußenminister hatte Sigmar Gabriel angekündigt, dass der Abzugsprozess "in dieser und in der kommenden Woche" in Gang gesetzt werden solle.