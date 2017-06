Donald Trump kritisiert aus der Ferne: lasche Gesetze, falsche Aussagen des Londoner Bürgermeister - und endlich ein effizientes Einreiseverbot. Dies alles stellt der US-Präsident in den Kontext des Terrors von London.

Zwei Tage nach dem Terroranschlag in London berichten Medien immer mehr Details über die mutmaßlichen Täter. Bei einem der von der Polizei getöteten Verdächtigen handele es sich um einen 27-Jährigen aus dem Londoner Stadtteil Barking, berichtete die BBC am Montag. Der Mann stamme ursprünglich aus Pakistan, er sei verheiratet gewesen und habe Kinder gehabt. Ein zweiter mutmaßlicher Attentäter sei Marokkaner und verheiratet mit einer Frau, die nach BBC-Informationen festgenommen wurde. Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, sie hätten die mutmaßlichen Täter identifiziert, würden deren Namen aber aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.

US-Präsident Donald Trump hat derweil nach dem Terroranschlag von London den Bürgermeister der britischen Hauptstadt, Sadiq Khan, erneut scharf kritisiert. Auf Twitter sprach Trump von einer "armseligen Ausrede" Khans. Dieser müsse jetzt schnell über seine Aussage nachdenken, es gebe keine Grund zur Panik. Bereits am Sonntag hatte sich Trump kritisch zu Khan geäußert.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte Khan zuvor "exzellente Arbeit" attestiert. Khan selbst hatte sich sehr klar zu den Urhebern der Anschläge geäußert. "Wir werden diese Feiglinge nie gewinnen lassen, und wir werden uns nie vom Terrorismus einschüchtern lassen", betonte er.

Einmal im scharfen Tonfall, legte Trump in seinem eigenen Interesse nach und verglich die Situation mit den USA. Er sprach sich erneut für ein verschärftes Einreiseverbot für Bürger aus islamisch geprägten Staaten aus und forderte eine schnelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. "Das Justizministerium hätte beim ursprünglichen Einreisebann bleiben sollen, nicht der verwässerten, politisch korrekten Version, die sie dem Supreme Court vorgelegt haben", kritisierte Trump am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter sein eigenes Ministerium. Zugleich forderte er es auf, sich für eine beschleunigte Anhörung und eine "viel härtere Version" einzusetzen. "Die Menschen, Juristen und Gerichten, mögen es nennen wie sie wollen. Ich nenne es einen Einreisestopp!", schrieb Trump am Montag auf Twitter.

Mays ...

