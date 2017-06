Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA2582301016 Dorex Minerals Inc. 05.06.2017 CA2582302006 Dorex Minerals Inc. 06.06.2017 Tausch 10:1

CA9289721081 Quarterhill Inc. 05.06.2017 CA7477131055 Quarterhill Inc. 06.06.2017 Tausch 1:1

SE0007157763 Bilia AB 05.06.2017 SE0009921588 Bilia AB 06.06.2017 Tausch 1:2