Nach dem Terroranschlag am Samstagabend in London sind alle zwischenzeitlich Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Londoner Polizei am Montagabend mit.

Nach dem Anschlag waren innerhalb weniger Stunden zwölf Personen festgenommen worden. Offenbar konnte ihnen keine Beteiligung an den Taten nachgewiesen werden. Die drei mutmaßlichen Attentäter waren von der Polizei erschossen worden.