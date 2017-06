NEW YORK, NY, USA--(Marketwired - 5. Juni 2017) - Chartbeat , die führende Content-Intelligence-Plattform für Publisher, veröffentlichte heute eine branchenweit erste Forschungsstudie, bei der die Auswirkungen der High-Speed-Erlebnisse, die durch Accelerated Mobile Pages (AMP) von Google und Instant Articles (FIA) von Facebook ermöglicht wurden, quantifiziert werden. Chartbeat evaluierte das Verhalten der mobilen Zielgruppe und die Content-Interaktionen auf AMP und FIA von Juni 2016 bis Mai 2017 auf mehr als 360 Websites. Die Ergebnisse sind eindeutig: Auf die Geschwindigkeit kommt es an, je schneller, desto größer das Interesse am Content.

Trotz der Tatsache, dass die Leser ein nahtloses Erlebnis von Bildschirm zu Bildschirm erwarten, haben langsam ladende Mobilseiten und ein fragmentiertes Mobil-Technologie-Ökosystem dazu geführt, dass Publisher darum kämpfen mussten, das Interesse der Leser aufrecht zu erhalten. AMP und FIA wurden im Jahr 2016 eingeführt, um das mobile Erlebnis für den Verbraucher, das durch aufgeblasene Webseiten beeinträchtigt wird, zu verbessern Sowohl AMP als auch FIA versetzen Medienunternehmen in die Lage, optimierte und schnell-ladende Versionen ihrer Artikel zu veröffentlichen und neue Strategien zur Monetarisierung zu testen. Dabei gewinnen diese beiden Bereiche zunehmend an Bedeutung, da mittlerweile mehr als die Hälfte des Publisher-Traffic mobil erfolgt.

Chartbeat evaluierte im ersten Jahr die Zielgruppen-Interaktionen mit AMP- und FIA-Content auf Websites, bei denen die Plattform-Integrationen von Chartbeat aktiv genutzt wurden, um zu sehen, wie gut dieses mobile High-Speed-Erlebnis ankommt, und ob die Publisher davon profitieren.

Im Rahmen der Untersuchung des Traffic von Artikeln auf AMP und FIA zu Publisher-Website kam Chartbeat zu den folgenden Ergebnissen:

Ein typischer Publisher, der AMP implementiert hat, sieht nun rund 16 Prozent seines mobilen Traffic auf AMP-Content und die mit FIA sehen rund 14,8 Prozent des mobilen Traffic auf Instant Articles.

Beide Formate haben ungefähr einen gleichen Anteil am mobilen Traffic

Pro Tag werden rund dreimal mehr Artikel auf AMP konsumiert als auf FIA. Dies spiegelt genau das wieder, was wir beim Vergleich zwischen "Suche" und "Social" im Allgemeinen beobachten und was daran liegt, dass die gesuchten Artikel eine längere Lebensspanne haben als die auf Social-Kanälen. Umgekehr konnte festgestellt werden, dass auf FIA zwar weniger Artikel konsumiert werden, die FIA-Artikel tendenziell aber mehr Traffic generieren.

Bezüglich Benutzererlebnis und Engagement kam Chartbeat zu folgenden Ergebnissen:

Beide Formate, AMP sowie FIA, sind viel schneller als das mobile Web. AMP lädt ungefähr viermal schneller als eine herkömmliche mobile Website und Instant Articles lädt sogar noch schneller.

Leser, die auf AMP-Content stoßen, bleiben um 35 Prozent länger interessiert als solche, die auf herkömmlichen mobilen Web-Content stoßen.

Im Durchschnitt bleiben "Standard-Mobil-Leser" 31,5 Sekunden und "Mobil-Search-Leser" 35,6 Sekunden interessiert. AMP-Leser bleiben dagegen für 48,2 Sekunden interessiert.

Der Umstand, dass die Leser viel länger interessiert bleiben als normalerweise, legt den Schluss nahe, dass ein schnelleres mobiles Erlebnis wirklich dazu beiträgt, das Interesse zu wecken und aufrechtzuerhalten. Die Ergebnisse der Chartbeat-Fallstudien zeigen, dass das längere Engagement sich in vielen wirkungsvollen Ergebnissen niederschlägt, wie zum Beispiel einer höheren Sichtbarkeit, einer ausgeprägteren Treue und einem langfristigeren Wachstum der Zielgruppe. Er gibt immer noch viele Herausforderungen. Diese Ergebnisse signalisieren jedoch ein starkes Potenzial des mobilen High-Speed-Erlebnisses.

Ausführliche Einzelheiten zu den neuen Forschungsergebnissen von Chartbeat finden Sie im vollständigen Bericht, den Sie hier herunterladen können.

ÜBER CHARTBEAT

Chartbeat, die Content-Intelligence-Plattform für Publisher, ist davon überzeugt, dass die Content-Ersteller von heute missionskritische Einsichten benötigen, in Echtzeit und über Desktop-, soziale und mobile Plattformen, um Besucher zu einem treuen Publikum zu formen. Aus diesem Grund geht unsere Software weit hinaus über Klicks und Seitenabrufe, damit die Content-Ersteller wirklich nachvollziehen können, welche Elemente ihres Contents die Leute wirklich interessieren. Die Software und die Front-Line-Tools von Chartbeat kommen auf mehr als 50.000 Websites in mehr als 60 Ländern zum Einsatz und unterstützen auf diese Weise führende Medienunternehmen dabei, die Aufmerksamkeit für ihren Content nachzuvollziehen, zu messen und zu bewerten.

Chartbeat:

Terri Walter

terri@chartbeat.com

Lauryn Bennett

lauryn@chartbeat.com