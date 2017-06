Die Vorstandswahlen wurden vor kurzem während der Jahreshauptversammlung des Weltverbandes der Großmärkte (World Union of Wholesale Markets, WUWM) durchgeführt, die vom 17.-19. Mai 2017, in Rom, Italien, stattfanden. Sieben Vorstandsposten in dem WUWM-Vorstand wurden neu gewählt. Die Personen, die erfolgreich auf einen Vorstandsposten gewählt wurden, sind:...

Den vollständigen Artikel lesen ...