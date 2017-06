Der Durban Fresh Produce Market investiert wieder in seine Infrastruktur. Der Markt hat mit einem Projekt begonnen, bei dem seine Ladeplattformen renoviert werden, damit die Käufer in sicheren Einrichtungen ihr Obst und Gemüse laden und lagern können. Die geschätzten Kosten dieses Projekts belaufen sich auf 1,5 Millionen Rand (0,10 Millionen EUR) und es soll in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...