- Sie beginnen mit der Forschung über die Verschmelzung von AI & Hirnforschung, um Menschen und Maschinen bei der Entwicklung in der Gesellschaft zu helfen



Kyoto und Wako, Japan (ots/PRNewswire) - OMRON Corporation und das RIKEN Forschungsinstitut haben am 1. Juni 2017 die Gründung des RIKEN BSI-Omron Collaboration Center (nachstehend RBOmC genannt) innerhalb des RIKEN Brain Science Institute (nachstehend RIKEN BSI genannt) vereinbart.



Das Zentrum wird Forschung über die Verschmelzung von Hirnforschung und künstlicher Intelligenz (AI) betreiben, um Menschen und Maschinen dabei zu helfen, sich gemeinsam in der Gesellschaft zu entwickeln. Das Forschungsprojekt zielt auf die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation zur Verschmelzung von Hirnforschung und AI durch die Aufklärung der Beziehung zwischen Hirnaktivität und dem physischen Zustand von Menschen, wie z. B. körperlicher Gesundheit und Kognition, aber auch zwischen Hirnaktivität und dem geistigen Zustand von Menschen, wie z. B. Emotionen und Wille, ab.



OMRON und RIKEN unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung zur Vertiefung der industriellen Zusammenarbeit und gründeten einen RIKEN-Omron Kooperationsausschuss mit dem Ziel, sich weiterer sozialer Herausforderungen anzunehmen. Die beiden Einheiten haben sich entschlossen, ihre umfassende Zusammenarbeit zu stärken und Forschungsprojekte in Erwägung zu ziehen, die dazu beitragen, eine bessere Gesellschaft zu schaffen.



OMRON folgt seit Langem der Philosophie seines Gründers Kazuma Tateishi, nämlich, dass man Maschinen das machen lassen sollte, was Maschinen machen können, damit Menschen Tätigkeiten in kreativeren Bereichen genießen können. In Einklang mit dieser Philosophie hat OMRON seit seiner Gründung durch die Bereitstellung menschenbezogener Automationstechniken zur Schaffung einer besseren Gesellschaft beigetragen.



In den letzten Jahren hat die Beziehung zwischen Mensch und Maschine aufgrund technologischer Innovation, wie z. B. IoT, AI und Robotik, drastische Veränderungen erlebt.



OMRON glaubt daran, dass die Beziehung zwischen Mensch und Maschine aus drei Stufen besteht -- "Ersatz", "Kooperation" und "Integration" -- und hat Technologien entwickelt, die darauf abzielen, eine Welt zu schaffen, in der Maschinen die Fähigkeiten und Kreativität von Menschen inspirieren, und Menschen mit Maschinen zurechtkommen.



Das neu gegründete RBOmC wird Wissen über "Hirnforschung" und "auf Hirnforschung basierende AI", das RIKEN angesammelt hat, mit der Kerntechnologie von OMRON "Sensing & Control + Think" kombinieren. Mit dieser Synergie beabsichtigen wir, die nächste Generation von Technologien zu entwickeln, die sicherstellen, dass sich Menschen gemeinsam mit Maschinen entfalten, dass sie die Hirnforschung weiterentwickeln und dass sie sich mit sozialen Problemen befassen.



Ein Überblick über RBOmC



Direktor: Tomoki Fukai (Senior Team Leader, Laboratory for Neural Circuit Theory, RIKEN Brain Science Institute) Standort: 2-1, Hirosawa, Wako, Saitama Prefecture Zeitraum: 1. Juni 2017 - 31. März 2022 Anzahl der sieben von Mitglieder: OMRON, 18 von RIKEN (einschließlich jener, die auch andere Positionen einnehmen)



Technologien der nächsten Generation, die RBOmC zu entwickeln plant:



- Technologie, die es Maschinen ermöglicht, den Zustand und die Charaktermerkmale von Einzelpersonen zu verstehen. - Technologie, die es Maschinen ermöglicht, Menschen abhängig vom Zustand und den Charaktermerkmalen von Einzelpersonen Feedback zu geben. - Technologie, die es Maschinen erlaubt, andere Maschinen abhängig vom Zustand und den Charaktermerkmalen von Einzelpersonen optimal zu steuern.



Beispiele, auf welche die Forschungsergebnisse angewandt werden könnten:



- Produktion: Anwendung der Forschungsergebnisse auf Technologie, die den Mangelan ausgebildeten Technikern wettmacht und die Produktivität durch die Verkürzung der Zeit steigerte, die für die Ausbildung von weniger erfahrenen Arbeitern erforderlich ist. - Gesundheitswesen: Anwendung der Forschungsergebnisse auf Technologie zur Früherkennung von Demenz und Depression sowie auf Behandlungen von Patienten. - Mobilität: Anwendung der Forschungsergebnisse zur Reduzierung der Anzahl von Autounfällen, die durch Fahrer hervorgerufen werden, wie z. B. die Verhinderung von Schläfrigkeit, ebenso wie auf Technologien für automatisiertes Fahren.



Überblick über den umfassenden zusammenarbeit der Zweck: Effektive und effiziente Förderung der Zusammenarbeit OMRON-RIKEN. Zeitraum: 1. Juni 2017 - 31. März 2018 (Dieser Zeitraum kann mit der Zustimmung beider Parteien verlängert werden.)



Über OMRON Corporation



OMRON Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automation und stützt sich auf seine Kerntechnologie des Sensing & Control + Think. Die Anwendungsfelder von OMRON decken ein breites Spektrum ab und reichen von Industrieautomation und Elektronikkomponenten bis zu elektronischen Fahrzeugkomponenten, sozialen Infrastruktursystemen, dem Gesundheitswesen und Umweltlösungen. OMRON wurde im Jahr 1933 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 36.000 Mitarbeiter, die an der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen in mehr als 110 Ländern und Regionen arbeiten. Im Bereich der Industrieautomation unterstützt OMRON fertigungstechnische Innovation durch die Bereitstellung fortschrittlicher Automationstechniken und -produkte ebenso wie mit umfassender Kundenbetreuung, mit dem Ziel, eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von OMRON: http://www.omron.com/



Über das RIKEN Brain Science Institute (BSI)



Das RIKEN Brain Science Institute wurde im Oktober 1997 gegründet. Das Institut zieht herausragende Forscher aus Japan und dem Ausland an und ist als Japans führende Forschungseinrichtung umfassend mit Hirnforschung befasst. Seit seiner Gründung hat RIKEN BSI herausragende Forschungsergebnisse erzielt und Personalressourcen entwickelt, die ihm den internationalen Ruf als eine der besten Forschungseinrichtungen im Bereich der Hirnforschung eingebracht haben. RIKEN BSI befasst sich mit interdisziplinärer und Verbundforschung, die von molekularen Mechanismen auf mikroskopischer Ebene, Neuronenzellen, neuronalen Schaltkreisen und Phänomenen auf makroskopischer Ebene, wie Kognition, Erinnerung und Lernsysteme reichen. Des Weiteren betreibt das Institut Forschung über individuelle Organismen, Verhaltensweisen und soziale Phänomene, darunter Spracherwerb, Gehirn und Rechnen, mithilfe von Theorien und Experimenten, und macht sich dabei seine Kenntnisse über Medizin, Biologie, Physik, Ingenieurwesen, Informationswissenschaft, mathematische Wissenschaft, Psychologie und andere Bereiche zunutze.



Über den RIKEN Cluster for Industry Partnership (CIP)



Der RIKEN Cluster for Industry Partnership (CIP) setzt seine umfassenden Fähigkeiten und sein geistiges Eigentum ein, um die wissenschaftlichen und technologischen Bedürfnisse in der Gesellschaft zu verstehen, seine Zusammenarbeit mit der Welt der Industrie zu stärken und innovative Technologien durch seine Aktivitäten bei der Projektentwicklung und Informationsverbreitung effektiv und effizient zu entwickeln. Als Teil seiner Mission hat CIP das "Baton Zone" Programm gestartet, in dem Unternehmen und RIKEN eng bei Forschungs- und Entwicklungsprozessen zusammenarbeiten -- von der Grundlagenforschung bis hin zu praktischer Forschung. RIKEN bietet auch verschiedene andere Systeme zur gemeinsamen Durchführung von Forschung mit der industriellen Welt an.



