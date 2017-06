Advantage Smollan, die gemeinsame Dachgesellschaft von Advantage Solutions (Advantage) und Global Smollan Holdings (Smollan), gab heute bekannt, dass es Intermarketing Agency (Intermarketing), eine preisgekrönte, integrierte Kreativagentur ansässig in London, Leeds, Amsterdam und Sydney, übernommen hat.

Advantage Smollan bietet outgesourcte Vertriebs-, Marketing- und Technologielösungen für Konsumgüterhersteller und Einzelhändler in mehreren europäischen Märkten. Mit der Übernahme von Intermarketing erweitert Advantage Smollan seine Kompetenzen in mehreren Bereichen, darunter Marken- und Einzelhandelskampagnen, Strategie, Markenkommunikation, Daten und Erkenntnisse sowie Erstellung von Inhalten.

Laurence Clube, COO von Advantage Smollan, kommentierte: "Dieser Schritt ist für uns sehr wichtig, da wir dabei sind, die Palette der von uns angebotenen Dienstleistungen weiter ausbauen. Es ist sehr erfreulich, dass eine hochwertige Agentur wie Intermarketing zu uns stößt."

"Unsere Expansionsbestrebungen sind sowohl auf eine geographische als auch kompetenzmäßige Erweiterung ausgerichtet", so Tanya Domier, CEO von Advantage. "Der Schwerpunkt von Intermarketing auf Verbraucher-, Shopper- und empirisches Marketing ergibt einen Service-Mix, der dem ähnlich ist, mit dem wir unseren Ruf in den USA aufgebaut haben. Indem wir Intermarketing an Bord holen, stärken wir unser Wertversprechen in Europa und auch unsere Fähigkeit, Kunden weltweit zu betreuen."

David Smollan, CEO von Smollan, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Erweiterung des Portfolios von Advantage Smollan um Intermarketing. Ihre Unternehmenskultur passt sehr gut zu der in unserer Gruppe und mit ihrem breit gefächerten Leistungsangebot steuern sie viele Kompetenzen bei."

Intermarketing wurde 1988 gegründet und verfügt über mehr als 170 Mitarbeiter und ein eindrucksvolles Kundenportfolio, darunter Marken aus der Sport-, Finanz- und Modewelt.

"Wir freuen uns über die Zukunft der Intermarketing Agency und die Aussichten für alle unsere Mitarbeiter", so Steve Sowden und Jamie Allan, die gemeinsamen Managing Partner der Agentur.

"Seit 2011 verzeichnet die Agentur schnelles Wachstum. Zur Advantage Smollan-Gruppe zu gehören, wird der Agentur helfen, in die nächste Ebene aufzusteigen. Für uns war es sehr wichtig, einen Mutterkonzern zu finden, der in geschäftlichen Angelegenheiten eine gemeinsame Vision, Kultur und Ausrichtung aufweist."

"Als Teil der größeren Gruppe können wir unsere geographische Präsenz und unser Kompetenzspektrum weiter ausbauen und dabei die Expansionspläne von Advantage Smollan unterstützen."

Über Advantage Smollan

Advantage Smollan wurde im Jahr 2015 gegründet und ist die gemeinsame Dachgesellschaft von Advantage Solutions (Advantage) und Global Smollan Holdings (Smollan), die einheitliche Vertriebs-, Marketing- und Technologielösungen für Konsumgüterhersteller und Einzelhändler in Europa bietet. Advantage Smollan bietet die branchenweit besten Fähigkeiten und Technologielösungen in Verbindung mit dem lokalen Wissen, um die einzigartigen Dynamiken individueller Märkte nutzen zu können. Das Unternehmen kombiniert bewährte Verfahren und Ressourcen von Advantage und Smollan mit der umfassenden Erfahrung und Marktführerschaft jedes Portfoliounternehmens stets ausgerichtet auf Service-Excellence, Thought Leadership und unternehmerisches Denken, um bessere Ergebnisse für Kunden und Verbraucher zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.advantagesmollan.com. Weitere Informationen über Advantage finden Sie unter www.advantagesolutions.net. Weitere Informationen über Smollan finden Sie unter www.smollan.com.

Über Intermarketing Agency

Intermarketing ist eine integrierte, serviceorientiere Kreativagentur, bei der Rentabilität im Mittelpunkt steht. Mit 29 Jahren Erfahrung im Aufbau von Marken verfügt Intermarketing über die Kompetenz, Kampagnenideen weltweit unter Einbeziehung aller Kanäle umzusetzen. Dabei werden Teams von Spezialisten entsprechend der Bedürfnisse der Kunden aufgebaut, um wirkliche Zusammenarbeit und Kompetenz in den Bereichen Markenkommunikation, Daten und CRM, digitale Formate, Empirie, Einzelhandel, TV und Video, 3D und Animation, Medien, Partnerschaften, Inhalte und soziale Medien anbieten zu können. Weitere Informationen finden Sie unter www.intermarketing.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170605006313/de/

Contacts:

Advantage Solutions

Will MintonVP Corporate Marketing

Tel: 949 797 3105

E-Mail: will.minton@advantagesolutions.net

oder

Bryce Robinson, General Counsel

Tel: 949 794 2204

E-Mmail: bryce.robinson@advantagesolutions.net

oder

Intermarketing Agency

Steve Sowden, Managing Partner

Tel: +44 (0)113 275 3912

E-Mail: steve.sowden@intermarketing.com

oder

Jamie Allan, Managing Partner

Tel: +44 (0)113 275 3912

E-Mail: jamie.allan@intermarketing.com

oder

Smollan

Monique Yaffe, Chief Marketing Officer

Tel: +27 11 458 0000

E-Mail: monique.yaffe@smollan.com

oder

Advantage Smollan

Laurence Clube, COO Advantage Smollan

Tel: +44 (0)118 927 1010

E-Mail: lclube@advantagesmollan.com