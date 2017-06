Die Chefs der großen österreichischen Unternehmen haben nur eine vergleichsweise geringe Präsenz in den Medien. Die meisten werden im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit im Betrieb nur schwach wahrgenommen. Erst Aufgaben im Sport, in Interessensvertretungen oder Politiknähe bringen einige von ihnen in der medialen Aufmerksamkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...