Bei der Entwicklung virtueller Assistenten ist der Konzern vom Pionier zum Spätzünder geworden. Mit dem intelligenten Lautsprecher HomePod will sich Apple nun Marktanteile zurückholen.

Tim Cook gibt sich an diesem Morgen besonders gut gelaunt. Beschwingt betritt der Apple-Chef in blauem Pulli und hellblauem Hemd die Bühne im San Jose Convention Center, dann hüpft er sogar. "Willkommen zur WWDC hier in San Jose, nur ein paar Schritte entfernt vom neuen Apple-Hauptquartier", ruft er den 6000 Leuten im Convention Center des Städtchens im südlichen Silicon Valley zu. "Wir haben eine Menge zu besprechen. Eine Menge."

Und er behielt recht. Cook präsentierte zahlreiche technische Neuerungen für das Apple-Universum, darunter das neue Betriebssystem iOS 11, neue Versionen des Tablet-Computers iPad und Desktop-Rechners iMac. Auf die wichtigste Innovation gewährte er jedoch erst gegen Ende seiner Keynote einen Blick.

Es ist Apples erste große Hardware-Neuheit seit der der Apple Watch und das lang erwartete, neue Zuhause für Sprachassistentin Siri: der intelligente Lautsprecher HomePod. Das Gerät soll ein wenig Apple-Magie versprühen bis im September das iPhone anlässlich seines zehnjährigen Geburtstags in neuem Glanz erstrahlen soll.

Experten rechnen mit erlahmendem Smartphone-Boom

Dem Kultobjekt verdankt der Hersteller aus Cupertino seinen Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen der Welt, mit einer Marktkapitalisierung von über 800 Milliarden Dollar. Analysten jedoch rechnen für die Zukunft damit, dass der Smartphone-Boom erlahmt. Laut des Internet Trend Reports von Mary Meeker, Partnerin bei der Investorenfirma Kleiner Perkins Caufield & Byers, der als die wichtigste Marktanalyse der Tech-Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...