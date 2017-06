The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0361532937 PFZ.SCHW.KT.BKN 17-32 490 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1680Q1 BREMEN LSA 207 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4NW7 HOMANN HOLZW IHS.17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KY55 DEKA EXTRAZINS ANL 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2LF7 LB.HESS.-THR. IHS 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA FI4000261201 NESTE OYJ 17-24 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013260551 APRR 17/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA NO0010795701 METALCORP GRP 2022 BD00 BON EUR N

CA XFRA US045167EA73 ASIAN DEV. BK 17/21 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US278642AT03 EBAY 17/23 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US96949LAD73 WILLIAMS PART.(NEW) 2027 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1622415245 GN STORE NORD 17/22 ZO WW BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1624344542 STORA ENSO 17/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1626109968 MORE BOLIGKRED. 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA US14149YBF43 CARDINAL HEALTH 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US14149YBH09 CARDINAL HEALTH 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA USH7220NAA84 UBS AG LONDON 17/18 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USU42804AQ45 HERTZ CORP. 17/22 REGS BD01 BON USD N

CA N8E6 XFRA XS1626191107 NED.WATERSCH. 17/24 MTN BD01 BON EUR N

CA N8E5 XFRA XS1626191792 NED.WATERSCH. 17/32 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1626530320 ECUADOR 17/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1626574708 METSO CORP. 17/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1626933102 BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1627193359 COMP.DE ST.-GOBAIN 17/27 BD01 BON EUR N