FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.342 EUR

WWY1 XFRA VGG2921V1067 E-COMMODITIES HOLDINGS 0.010 EUR

PU7 XFRA US7458671010 PULTE GROUP INC. DL -,01 0.080 EUR

PE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.018 EUR

NMM XFRA US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 0.044 EUR

MRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.171 EUR

LC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.489 EUR

GRUA XFRA US36847Q1031 GEELY AUTO.H.ADR/20 HD-02 0.275 EUR

Y1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.302 EUR

ED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.102 EUR

ZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.258 EUR

CLF XFRA US16939P1066 CHINA LIFE INS.CO. ADR/5 0.155 EUR

NC2A XFRA US1261321095 CNOOC LTD. ADR/100 HD-,02 2.634 EUR

BY6A XFRA US05606L1008 BYD CO. LTD ADR/2 YC 1 0.049 EUR

M09 XFRA PTMEN0AE0005 MOTA-ENGIL INH. EO 1 0.130 EUR

K7A XFRA KYG525741032 KINGDOM HLDGS LTD HD-,01 0.006 EUR

EZQ XFRA KYG210961051 CHINA MENG.D.REG S HD-,10 0.012 EUR

9AE XFRA KYG025011076 AMBER ENERGY LTD HD-,10 0.003 EUR

QF8 XFRA ID1000102304 MANDALA MULTIFIN. RP100 0.010 EUR

EYW XFRA FR0010096479 BIOMERIEUX O.N. 1.000 EUR

SDM XFRA FI0009006829 SPONDA OYJ EO 1 0.120 EUR

VIS XFRA ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 0.870 EUR

JYS1 XFRA DK0010307958 JYSKE BK A/S NAM. DK 10 0.753 EUR

M4B XFRA CNE1000002M1 CHINA MERCHANTS BK H YC 1 0.097 EUR

AQE XFRA CNE1000001W2 ANHUI CONCH CEMENT H YC1 0.065 EUR

8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.216 EUR

SHN XFRA BMG8063F1068 SHANGRI-LA ASIA HD 1 0.009 EUR

GLV XFRA BMG3939X1002 GLORIOUS SUN ENT. HD-,10 0.004 EUR

KB9 XFRA BE0003867844 KBC ANCORA INH. O.N. 2.130 EUR

UIA XFRA AT0000816301 UNTERN.INVEST 0.350 EUR

OSQ XFRA GRS091103002 METKA IND.-CON.NA EO 0,32 0.150 EUR

1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.044 EUR

7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.178 EUR

8BO XFRA SG9999015267 BOC AVIATION LTD. 0.106 EUR

1OV XFRA KYG2119Q1091 CHIN.ELEC.OPT.VAL.U.H.CO. 0.002 EUR