FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NMM XETR US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 0.044 EUR

BY6A XETR US05606L1008 BYD CO. LTD ADR/2 YC 1 0.049 EUR