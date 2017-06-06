FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
5ODE XBUL BG11KOVABT17 ODESSOS SHIPREPAIR YARD 3.200 BGN
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
5ODE XBUL BG11KOVABT17 ODESSOS SHIPREPAIR YARD 3.200 BGN