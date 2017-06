Das System besteht aus Kunststoff-Mitnehmern, die sich innerhalb einer geschlossenen Mulde an einer Kette hängend fortbewegen und am Ausschüttpunkt ruhig aus dem Transportsystem "fallen". Der Förderer eignet sich daher für federleichte, feine Produkte, die sich in herkömmlichen Becherwerken nur mit Mühe ausschütten lassen. Die Mitnehmer schließen hermetisch mit dem Förderschacht oder -fuß ab, was Rückstände ...

