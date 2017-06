Die französische Großbank Societe Generale bringt ihre Auto-Leasingsparte ALD Automotive an die Börse und will durch den Verkauf von bis zu 23 % der Anteile bis zu 1,6 Mrd. Euro einsammeln. Der Preis für die Aktien, die in einer Spanne von 14,20 Euro bis 17,40 Euro angeboten werden, soll am 15. Juni festgelegt werden. Der Handelsstart an der Pariser Börse ist für den 16. Juni geplant. Es wäre der größte Börsengang in Frankreich seit November 2015. Durch den Verkauf der nun angebotenen ALD-Aktien kann die Societe Generale ihre Kapitaldecke um bis zu 0,2 % aufpolstern.br/>

ALD Automotive wurde 1968 in Hamburg von einem Autohändler als Autoleasing Dello gegründet und 1984 an die Deutsche Bank verkauft. 2001 stieg die Societe Generale ein. Ein Drittel der Leasing-Fahrzeuge fahren inzwischen in Frankreich, jeweils 11 % in Deutschland und Italien. br/>

