Medienmitteilung



Baar-Zug, Schweiz, 6. Juni 2017

Partners Group erhält über EUR 1 Mrd. an Kapitalzusagen für innovatives Multi-Asset Credit Programm und verzeichnet einen anhaltend starken Dealflow bei Krediten für Unternehmen und anderen besicherten Anlagen im mittleren Marktsegment

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, hat über EUR 1 Mrd. an Kapitalzusagen für sein neustes Multi-Asset Credit (MAC) Programm erhalten. Die Kapitalzusagen wurden über das bereits dritte MAC Programm der Firma, MAC 2016 (III), sowie verschiedene Kundenmandate erzielt.

Die globale MAC Strategie der Partners Group bietet Investoren einen umfassenden Zugang zum Markt für private Unternehmenskredite und andere besicherte Anlagen im mittleren Marktsegment. Die Strategie hat im Vergleich zu traditionellen Kreditangeboten im Privatmarkt eine relativ kurze Aufbauperiode und fokussiert sich auf die Vergabe von vorrangigem Fremdkapital zu attraktiven risikoadjustierten Renditen. Die MAC Strategie wurde 2014 zum ersten Mal als Ergänzung zu der langjährigen Serie von Investitionsprogrammen lanciert, die sich ausschliesslich auf Unternehmenskredite konzentrierten.

Zum Ende der Fundraising-Periode hat MAC 2016 (III) bereits in über 30 Kredite in verschiedenen Sektoren und Geographien investiert. Zu den Unternehmen, an die bereits Kredite vergeben wurden, gehören unter anderem Diligent, ein global aktiver US-Anbieter von Kollaborationshilfsmitteln für Geschäftsleitungen und Führungsteams von Unternehmen; Claranet, ein führender IT-Serviceprovider aus dem Vereinigten Königreich; sowie Loungers, ein schnell wachsender britischer Betreiber von Kaffeebars im Casual Dining Sektor. Kredite für besicherte Anlagen umfassen unter anderem die Fremdfinanzierung von gemischt genutzten Immobilien in der Londoner Innenstadt.

Christopher Bone, Managing Director und Head Private Debt Europe bei Partners Group, kommentiert: "Die MAC Programme haben bewiesen, ein attraktives Angebot für unsere Investoren zu sein, die einen breiten Zugang zu Privatmarktkrediten mit attraktiven risikoadjustierten Renditen suchen. Wir sehen weiterhin einen hervorragenden Relative Value im globalen Mittelstand. Unser Leistungsausweis bei der Kreditvergabe in Kombination mit unserer globalen Reichweite ermöglicht es uns, gute Anlagen zu identifizieren und in diese für unsere Kunden zu investieren".

Scott Essex, Partner und Co-Head Private Debt bei Partners Group, fügt hinzu: "Wir verzeichnen eine ununterbrochen starke Nachfrage nach unserm Private Debt Angebot seitens institutioneller Anleger, die trotz der anhaltend tiefen bis negativen Renditen traditioneller Festzinsanlagen auf der Suche nach Renditen sind. Gemeinsam bieten unsere Programme und Mandate den Kunden das volle Spektrum von Opportunitäten bei Privatmarktkrediten."

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 54 Mrd. (USD 57 Mrd.) in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in San Francisco, Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 900 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

