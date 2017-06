FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.

THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.





INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ORG XFRA BMG2108V1019 CHINA ORIENTAL GRP HD-,10 0,017 EUR *

TBCN XFRA HK0000139300 TELEVISION BROAD. (BL100), 0,068 EUR

DJDA XFRA BE0974259880 D'IETEREN P.S. 0,95 EUR







* The ex day 25.05.2017 was cancelled. The correct ex day is today.