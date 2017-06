Der kanadische Goldproduzent Goldcorp (ISIN: CA3809564097, NYSE: GG) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 2 US-Cents ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 23. Juni 2017 (Record date: 15. Juni 2017). Damit werden 0,08 US-Dollar auf das Jahr gerechnet ausgeschüttet. Der Konzern mit Unternehmenssitz in Vancouver schüttet bereits seit 2003 eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen ...

