Auf der Kreisstraße 2576 im baden-württembergischen Landkreis Schwäbisch Hall ist am Montagabend ein 34 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 18:45 Uhr in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dort streifte er zunächst einen Pkw und prallte anschließend frontal in ein nachfolgendes Fahrzeug. Der 34-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 20-jährige Fahrer des ersten Fahrzeugs wurde leicht verletzt, der 25 Jahre alte Fahrer des zweiten Pkw blieb unverletzt. Die Polizei zog einen Gutachter zur Unterstützung der Rekonstruktion des Unfallherganges hinzu.