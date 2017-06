flatex Morning-news

Marktüberblick

Da die Deutsche Börse in Frankfurt am Main gestern aufgrund des Pfingstmontag-Feiertages geschlossen blieb, gab es keine offiziellen Veränderungen bei unserem DAX. In den außerbörslichen Indikationen sah man hingegen leichte Abschläge, wobei er sich um 12.800 Punkte stabilisieren konnte. Nach wie vor ist damit der zuletzt vollzogene charttechnische Ausbruch nach oben gültig und es liegt prinzipiell weiterhin ein starkes Kaufsignal vor. Dieses würde auch erst negiert und damit zu einem Fehlsignal, wenn der DAX kurzfristig deutlich unter die Marke von 12.800 Punkten einbrechen würde.

Die am gestrigen Feiertag in den USA gemeldeten Wirtschaftsdaten, insbesondere die Entwicklung der US-Produktivität (+/-0%, also unverändert) im ersten Quartal, waren nicht dazu geeignet Jubelstürme auszulösen. Umso bemerkenswerter, dass die großen US-Leitindizes ihre zuletzt gesehenen Zugewinne weitestgehend verteidigen konnten und nahezu unverändert aus dem Handel gingen. Bleibt abzuwarten, was die weiteren in dieser Woche noch anstehenden Wirtschaftsdaten für ein Bild der US-Wirtschaft zeichnen. Allerdings sind die heute erwarteten "Job openings"-Daten für den Monat April sowie die morgen erwarteten Daten zur Entwicklung der Konsum-Kredite für den Monat April weniger relevant, eben weil sie sich auf die Vergangenheit beziehen und an der Börse die Zukunft gehandelt wird. Insofern gilt es sich eher auf die Arbeitsmarktdaten am Donnerstag und Freitag zu fokussieren.

An den asiatischen Börsen kam die stabile Entwicklung an den US-Börsen dagegen heute Nacht weniger gut an. So liegen nahezu alle asiatischen Märkte zur Stunde mehr oder weniger stark im Minus. Besonders schwach zeigt sich der japanische Nikkei-225, wo Anleger wohl nach dem kräftigen Schluck aus der Pulle zuletzt einfach mal Gewinne mitnehmen. Zunehmend gefährlich ist auch das stetige Abbröckeln des Shanghai Composite. Stärke zeigen heute früh dagegen der Hang Seng in Hong Kong sowie der indische Sensex. Besonders die indische Börse ist zuletzt, zum Teil unbemerkt von den Anlegern hier in Deutschland, sehr gut gelaufen. Vielleicht sollte man da mal ein Auge drauf werfen!

Ausblick DAX

Während die europäischen Börsen gestern aufgrund des Feiertags weitestgehend geschlossen blieben, wurde in anderen Teilen der Welt gehandelt. Dies hatte durchaus auch Auswirkungen auf den DAX, die man jedoch nur in den außerbörslichen Indikationen wahrnehmen konnte. Dabei gelang es dem DAX die 12.800 Punkte Marke zu verteidigen!

Aufgrund mehr oder weniger unverändert aus dem Handel gegangener US-Börsen sowie leicht negativer Vorgaben aus Asien sowie von Seiten der US-Index-Futures, ist heute Morgen aber nicht allzu viel von unserem deutschen Leitindex zu erwarten. Der charttechnische Ausbruch nach oben, der zuletzt vollzogen wurde, wird daher wohl erst einmal verdaut (Stichwort: Pullback). Die Kursziele nach oben (13.000, 13.200, 13.500 sowie 13.800 bis 14.000 Punkte) bleiben daher ebenso unverändert wie die Supports auf der Unterseite (12.800, 12.600, 12.500, 12.390 bis 12.375, 12.200, 12.000, 11.800 Punkte).

