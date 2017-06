Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe eine Nordic Horizon®MarktZins Cap 07/2017 Anleihe (ISIN DE000HSH6KF7/ WKN HSH6KF) der HSH Nordbank auf den 6-Monats Euribor-Zinssatz.Mit den von der HSH Nordbank in monatlichen Abständen angebotenen MarktZins Cap-Anleihen könnten Anleger innerhalb eines vordefinierten Korridors regelmäßige Zinserträge erwirtschaften. Während die im Vormonat emittierte Anleihe Zinserträge von 0,65 bis 3,00 Prozent ermöglicht habe, stelle die neue Horizon®MarktZins Cap 07/2017 Anleihe in den nächsten zweieinhalb Jahren Jahresrenditen im Bereich von 0,70 bis maximal 3 Prozent in Aussicht.

