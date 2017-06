Guten Morgen,

der DAX könnte sich seit Anfang Mai in einer Topp-Bildung befinden. Dies gilt solange der Leitindex nicht mehr über 12.850/12.870 Punkte ansteigt und wird zunehmend mit Kursen unter 12.630 Punkten bestätigt. Eine langfristige Eintrübung der Lage beginnt nun unter 12.450 Punkten. Vorbörslich notiert der DAX unter 12.800 Punkten.

Im Fokus steht diese Woche die Neuwahl in Großbritannien am Donnerstag, die für weitere Volatilität sorgen könnte. In den USA notiert der US-Index S&P500 weiter unter dem Fibonacci-Fächer im Monatschart. Dies zeigt die aktuell angespannte Lage für den US-Index und auch für den DAX. Beide Indizes stehen vor massiven Widerständen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf long.

DAX bei 12.820 Punkten, nachbörslich bei 12.780 Punkten.

Gebert-Indikator dreht im Juni auf Verkaufen.

DAX im oberen Bereich des kleinen Kanals (Tageschart).

DAX dürfte nach oben weiter bei 12.850/12.870 Punkten gedeckelt sein.

Nach unten muss der DAX 12.630 Punkte durchbrechen, damit neue Abwärtsdynamik aufkommt.

Möglicherweise Topp-Bildung im DAX seit Anfang Mai.

Britische Neuwahlen am Donnerstag im Fokus.

S&P500 weiter unter Fibonacci-Fächer im Monatschart, nun bei etwa 2.430 Punkten durch Monatsverschiebung.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Juni)

Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

Sentiment

DAX (Woche 23)

Sentiment in laufender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...