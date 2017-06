Gestern waren die Börsen in Deutschland, Schweiz und in Österreich geschlossen, überall sonst in Europa wurde gehandelt. Die Anleger hielten sich zurück und so endeten die wichtigsten europäischen Börsen mit leichten Abschlägen. Die Terroranschläge sorgten für eine deutliche Risikoabkehr und mangels frischer Impulse von der Konjunkturseite waren die Verkäufer in der Überzahl. In der kommenden Woche steht vor allem die Sitzung der EZB im Mittelpunkt des Interesses. Interessant wird vor allem die Wortwahl sein, hier erwarten sich viele einen deutlich positiveren Blick auf die Wirtschaft was eine Trendwende in der Geldpolitik ankündigen könnte. Sonst steht das Sentix Investorenvertrauen in der Eurozone, das heute...

