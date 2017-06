Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1272 USD und damit nur geringfügig weniger als der am Freitag erreichte diesjährige Höchststand. Gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro kaum, er notiert am Dienstagmorgen auf 1,0860 (1,0862) CHF. Der US-Dollar wird derweil zu 0,9635 nach 0,9650 CHF am Vorabend ...

