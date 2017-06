DAX - Zunächst am Allzeithoch gescheitert (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Abwärts Rückblick: Der DAX brach am Freitag in der Eröffnung über den wichtigen Widerstand bei 12.701 Punkten nach oben aus. Am Nachmittag kletterte der Index auf sein neues Allzeithoch bei 12.872,50 Punkten. Danach geriet der DAX kurzfristig unter Druck, erholte sich aber wieder und pendelte anschließend um das alte Allzeithoch bei 12.872,50 Punkten. Heute Morgen startet der Index vorbörslich deutlich schwächer. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.20 Uhr): Der DAX dürfte heute zunächst etwas konsolidieren. Sogar ein Rücksetzer in Richtung 12.701 Punkte muss dabei einkalkuliert werden. Spätestens dort sollte der Index...

