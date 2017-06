Am Freitag gab die OMV AG bekannt Absichtserklärungen mit Gazprom (Grundsätze der möglichen Zusammenarbeit im Gasbereich) und Gazpromneft (Zusammenarbeit bei Entwicklungen von Projekten im Iran) am Internationalen Wirtschaftsforum 2017 in St. Petersburg unterzeichnet zu haben. Am Montag gab die Caixabank die Aufteilung ihres Orderbuches für ihre platzierte AT1 Anleihe mit einem ersten Calltermin nach 7 Jahren bekannt. Besonders interessant ist hierbei der Anteil an Investoren aus Großbritannien mit 66% während der Anteil von der iberischen Halbinsel lediglich bei 8% lag. Dies dürfte vor allem Asset Managern und Hedge Funds geschuldet sein welche zusammen 88% des Ordervolumens repräsentierten. Norske Skog gab am Freitag den Start zur Restrukturierung der Kapitalstruktur bekannt....

