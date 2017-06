Das Modul zur peripheren Pinauswahl legt fest, welcher Digitaleingang an einen Pin herangeführt und welcher Digitalausgang über einen speziellen Pin herausgeführt wird. Die Auswahl erfolgt entweder statisch nach der Initialisierung des Codes oder dynamisch während der Ausführung des Codes. Wie das PPS im Einzelnen aufgebaut ist, zeigt das Blockschaltbild in Bild 1 am Beispiel des PIC16-Mikrocontrollers (MCU) von Microchip.

Aufbau und Implementierung der peripheren Pinauswahl

Das PPS-Modul besteht im Wesentlichen aus Multiplexern und Steuerregistern. Für den Eingabeabschnitt werden die Pins an den Eingang eines bestimmten Peripherieblocks gemultiplext. Im Ausgabebereich erfolgt die Übertragung der verschiedenen Peripherieausgänge zu den Pins der MCU. Die Steuerregister ...

