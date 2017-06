Mitratech und Prudential besprechen die Entwicklung eines Business Case für gewinnbringende Technologie-Investitionen

AUSTIN, Texas, 6. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitratech, ein führender Anbieter von Lösungskonzepten für rechtliche, Compliance- und operative Risiken gab heute bekannt, dass es sich zusammen mit Prudential, einem führenden internationalen Finanzdienstleister, auf der ACC Legal Operations Conference 2017 vorstellen wird. Die Konferenz findet vom 4.-6. Juni im Hilton Hotel, Rosemont, in Chicago statt.

Bereits zum dritten Mal bekommen Berufsgruppen, die im rechtlichen Sektor tätig sind, die Gelegenheit, sich von Branchenexperten über die neuesten Trends und Entwicklungen informieren zu lassen. An der Konferenz nehmen unter anderem Führungskräfte unternehmensinterner Rechtsabteilungen, externe Berater sowie Anbieter und alle mit dem Support hausinterner Rechtsabteilungen betraute Personen teil.

Gemeinsam mit Brian Burlew, Vice President of Operations - LCBE bei Prudential, wird Steven O'Donnell, Director of Product Marketing bei Mitratech, die "Entwicklung eines Business Case für Ihre ROT: Return on Technology" (zu Deutsch: Technologierendite) diskutieren. Die Diskussionsrunde findet am 6. Juni 2017 in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.45 Uhr statt.

"Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit Brian Burlew, an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, um Rechtsabteilungen bei der Entwicklung eines Business Case für die ROT zu helfen", erklärt O'Donnell. "Sie als Spezialisten für juristische Fragen wissen, dass Ihre Abteilung durch die von Ihnen erwogene Investition effizienter und kostensparender arbeiten wird. Die Frage ist nur in welcher Größenordnung? Und wie können Sie andere Bereiche Ihres Unternehmens davon überzeugen, diese Entscheidung mitzutragen? Mit unserer Präsentation werden wir die bewährtesten Best Practices vorstellen, um Rechtsabteilungen bei der Wahl ihrer Investition zu unterstützen."

ÜBER MITRATECH

Mit weltweit mehr als 1.200 Kunden aller Größenordnungen - darunter fast 40 Prozent der Fortune-500-Unternehmen und mehr als 500.000 Benutzer in über 160 Ländern - ist Mitratech marktführender Anbieter von Lösungskonzepten für rechtliche, Compliance- und operative Risiken. Zum Softwareportfolio der Bereiche Unternehmensrecht und Risikomanagement von Mitratech gehören: das Management von Rechtsangelegenheiten, das Management diverser Aufwendungen, E-Billing, Gesetzliche Aufbewahrungspflicht, Vertragsmanagement, Risikomanagement, das Management von Richtlinien, Audit-Management sowie das Gesundheits- und Sicherheitsmanagement. Erfahren Sie mehr unter www.mitratech.com (http://www.mitratech.com/).

Medienkontakt:MitratechBree Goodallbree.goodall@mitratech.comT. +44 (0)20 3664 6686