FMW-Redaktion

Der Dax erleidet zum Handelsstart in dieser Woche einen (ersten?) Dämpfer. Dafür verantwortlich nur zum Teil die Wall Street mit den doch eher bescheidenen Verlusten der drei großen Indizes (allerdings die Nebenwerte, also der Russell2000, stärker unter Druck). Was den asiatischen Märkten auf das Gemüt zu schlagen scheint sind die seltsamen Konflikte um Katar, eine etwas rätselhafte, plötzliche Eskalation der politischen Lage könnte auch für die Aktien- und Roshtoffmärkte starke Konsequenzen haben - Katar ist einer der größten Gas-Exporteure der Welt und Anteilseigner vieler westlicher Firmen.

In Asien sorgt das für Verunsicherung, der Yen legt zu und drückt damit den Nikkein deutlich ins Minus:

Shanghai Composite -0,10% CSI300 +0,18% ChiNext +0,28% Nikkei -0,99%

Der X-Dax reagiert ebenfalls mit Kursverlusten und generiert erstmals seit längerer Zeit wieder ...

