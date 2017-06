Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich zuletzt deutlich verschlechtert. Immer wieder erschüttern Anschläge das Land. In diesem Klima der Angst beginnt nun die Friedens- und Sicherheitskonferenz in der Hauptstadt.

Knapp eine Woche nach einem der schwersten Anschläge in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Zahl der Todesopfer auf 150 gestiegen. Das sagte der afghanische Präsident Aschraf Ghani am Dienstag in Kabul zum Auftakt einer internationalen Friedens- und Sicherheitskonferenz. Der Angriff habe dem gesamten Diplomatenviertel gegolten.

Zuvor hatten Sicherheitskräfte und Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums von rund 90 Toten und 460 Verletzten gesprochen. Eine Lastwagenbombe war am vergangenen Mittwoch in unmittelbarer Nähe der deutschen Botschaft mitten im Diplomaten- und Regierungsviertel ...

