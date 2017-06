Die Aktie von Paragon setzt ihre Kletterpartie fort. Die Zahlen für das erste Quartal waren ok, rechtfertigen aber nicht unbedingt diesen rasanten Anstieg. Die Anleger setzen vielmehr auf einen Börsengang der erfolgreichen Tochterfirma Voltabox. Eine ähnliche Entwicklung gab es vor einigen Monaten bei MBB. Nach der Bekanntgabe, die Tochter Aumann an die Börse zu bringen, legte das Papier fast 200 Prozent zu. Die Aktie von Paragon ist in den letzten Wochen bereits hervorragend gelaufen. Das Kursziel von DER AKTIONÄR von 70 Euro wurde bereits erreicht. Was ist noch drin?

