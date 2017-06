Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde nach einem Treffen mit den Konzernchefs von Linde und dem Fusionspartner Praxair von 155 auf 165 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. In Erwartung einer steigenden Profitabilität des Industriegasekonzerns nach Abschluss der Fusion habe er das Kursziel erhöht, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Dienstag. Nach wie vor fürchtet er jedoch hohe regulatorische Hürden für den Deal, die in Anteilsverkäufen im Volumen von 3,7 Milliarden US-Dollar münden könnten./edh/ag

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2017-06-06/09:19

ISIN: DE0006483001