Das Silicon Valley zelebriert Innovationen. Was dabei herauskommt, kann weltverändernd sein oder amüsant. Ein Patent von Apple könnte beides sein - der iKonzern will den Pizzakarton neu erfunden haben.

Okay, Apple hat das iPhone erfunden, das iPad und den Mac. Aber die vielleicht praktischste Innovation findet sich in den Kantinen des neuen gigantischen Apple-Raumschiffs in Cupertino: eine patentierte Pizzabox, rund mit einem Boden mit mehreren kreisförmigen Ringen. Diese lassen Luft an den Pizzaboden. Luftaustrittslöcher im Deckel dienen dazu, warme Feuchtigkeit abzuleiten.

Damit sollen nach dem Plan von zwei Apple-Angestellten, dem Küchenchef Francesco Longoni und dem Verpackungsspezialisten Mark E. Doutt, die Zeiten durchgeweichter Pizzen in fettdurchtränkten Pappschachteln auf dem nagelneuen Schreibtisch am Arbeitsplatz der Vergangenheit angehören.

Das Patent aus dem Antragsjahr 2012 war bereits Ende Dezember 2016 aufgetaucht, aber niemand konnte es richtig zuordnen, und Apple schwieg. Ein Journalist des Magazins "Wired" entdeckte die Schachtel dann bei einem Besuch bei Apple in diesem Mai. Die Frage ist nun, ob es sich bei dem Ausflug in die Welt der Nahrungsmittelverpackung nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...