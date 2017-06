Den meisten etablierten Autoherstellern begegnet man derzeit am Aktienmarkt mit einer gewissen Skepsis. Das erklärt auch, wieso BMW (WKN:519000) zwar Rekordabsätze vermelden kann, aber an der Börse links liegen gelassen wird.



Anleger mögen Zweifel an der Zukunft von BMW haben, aber wie sieht man die eigentlich beim Premiumhersteller selbst? Hier erfährst du, was man bei BMW über zukünftiges Absatzwachstum und die ganz großen Trends denkt.

1. Autonome Autos ab 2021, zumindest fast

Wie fast jeder Autohersteller, der etwas auf sich hält, will man auch bei BMW bei dem Megatrend autonomes Fahren mit dabei sein. Bloß wollen die Münchener keine halben Sachen machen und betonen gleich, ...

