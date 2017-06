Weekly Brief: Wirtschaftliche Erholung in der Eurozone

Marktkommentar

Wirtschaftliche Erholung in der Eurozone

Die Wirtschaft des Euroraums erholt sich weiter. In der letzten Woche sank die Arbeitslosenquote auf 9,3% und das Verbrauchervertrauen erreichte zugleich den höchsten Stand seit der Finanzkrise. In Deutschland ist die Arbeitslosenquote auf 5,7% und damit den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. In den Ländern Deutschland, Frankreich und Spanien, wo die Arbeitslosenquote auch seit einiger Zeit fällt, verbessert sich das Verbrauchervertrauen ebenfalls stetig. In Italien sank die Arbeitslosenquote mehr als erwartet: auf den niedrigsten Stand seit 2012. Obwohl das Verbrauchervertrauen in Italien weiter niedrig ist, könnte die gesunkene Arbeitslosenquote zu einem Anstieg führen. Die sich insgesamt verbessernde konjunkturelle Lage in der Eurozone sollte das Gewinnwachstum der Unternehmen stützen und für europäische Aktienanleger positiv sein.

