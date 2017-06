Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Der Kampf um die Deutungshoheit beim neuesten Kapitel des Diesel-Skandals geht weiter - und hat sich offenbar zu einem Konflikt zwischen VW-Konzernchef Matthias Müller und Rupert Stadler ausgewachsen, dem Chef des Tochterunternehmens Audi. "Der ganze Fall hat Stadler nicht genutzt", heißt es aus der Konzernzentrale in Wolfsburg, wo sie mit der Kommunikationsstrategie Stadlers und einigen seiner Topmanager hadern. Und wieder wird nun über die Ablösung des Top-Managers spekuliert. Die Entstehung der Streitigkeiten: Nachdem Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) dem Audi-Konzern am Donnerstagabend den Einsatz einer "illegalen Abschalteinrichtung" vorgeworfen hatte, wehrte sich Vorstandschef Stadler mit Vehemenz: "Die Politik stellt da gerade manches anders dar und hat uns mit ihrem Alleingang an die Medien überrascht." (SZ S. 17/FAZ S. 23/Handelsblatt S. 18)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank will einem Insider zufolge mehr Zeit für die Beantwortung von Fragen zu angeblichen Verbindungen von US-Präsident Donald Trump nach Russland. Ein Anwalt des Geldhauses habe einen entsprechenden Brief an Demokraten im US-Kongress geschrieben, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Der Insider wollte sich nicht dazu äußern, wie viel Zeit die Bank benötigt. Die Demokraten im US-Kongress forderten von Vorstandschef John Cryan detaillierte Aufklärung über Erkenntnisse des Instituts zu Konten seines Kunden Trump und den Krediten an den damaligen Immobilien-Unternehmer. (Welt S. 9)

LINDE - Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle kritisiert den bayerischen IG-Metall-Chef nach der Zustimmung zur Praxair-Fusion. Es sei nicht akzeptabel, dass ein Betriebsfremder "Unfrieden und Spaltung" in das Unternehmen trage, sagte er. (Handelsblatt S. 16)

BIOGEN - Für Säuglinge und Kleinkinder, die unter einer besonders schweren Form des Muskelschwunds leiden, der sogenannten Spinalen Muskelatrophie (SMA), gibt es nun Hoffnung. Das Biotechnologieunternehmen Biogen hat für das Medikament Spinraza die Zulassung in Europa erhalten. Ende vergangenen Jahres hatten schon die amerikanischen Behörden ihre Zustimmung gegeben. "Mehr als 20 Jahre nach der Entdeckung des Gendefekts ist es uns nun gelungen, ein innovatives Medikament gegen eine schwere und sehr seltene Erkrankung zu finden", sagte Biogens Deutschland-Chef Steffen Wagner im Gespräch mit der FAZ. Biogen hatte seit dem Jahr 1995 an einem Medikament geforscht. Bisher habe es noch keine Arznei gegeben. Die Krankheit könne nun erstmals therapiert werden, sagte der Manager. (FAZ S. 23)

