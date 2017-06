Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Australiens Notenbank lässt Leitzins unverändert

Die australische Zentralbank hat wie erwartet ihren Leitzins unverändert gelassen. Notenbankgouverneur Philip Lowe erklärte, dass die Entscheidung im Einklang mit den Zielen der Zentralbank stehe, das Inflationsziel und nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Die Cash Rate liegt seit August 2016 unverändert bei 1,50 Prozent. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die Notenbank Australiens keinen Zinsschritt unternimmt. Lowe erklärte am Dienstag weiter, dass es am Wohnungsmarkt zuletzt Fortschritte gegeben habe. Die Inflation dürfte im Zeitverlauf schrittweise zunehmen.

Gabriel sieht deutsch-türkische Beziehungen in einer "schwierigen Phase"

Nach dem angekündigten Abzug der Bundeswehr vom türkischen Stützpunkt Incirlik hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) deutlich gemacht, dass er die Beziehungen zur Türkei insgesamt in einer "schwierigen Phase" sieht. "Incirlik ist eher eines der kleineren Probleme", sagte Gabriel am Montagabend in den ARD-Tagesthemen. Er verwies dazu unter anderem auf die in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten.

Katars Außenminister ruft zum Dialog auf

Angesichts des schweren diplomatischen Zerwürfnisses zwischen dem Golfemirat Katar und mehreren arabischen Staaten hat Katars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani zur Verständigung aufgerufen. In einer am Dienstag im Fernsehsender Al-Dschasira ausgestrahlten Erklärung forderte Al-Thani einen "offenen und ehrlichen" Dialog, um die Krise beizulegen.

Japan nimmt weiteren Atomreaktor wieder ans Netz

Mehr als sechs Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima ist in Japan ein weiterer Nuklearreaktor wieder ans Netz gegangen. Wie der Betreiberkonzern Kansai Electric Power mitteilte, wurde im Atomkraftwerk Takahama rund 350 Kilometer westlich der Hauptstadt Tokio am Dienstag der Reaktor Nummer drei wieder hochgefahren. In der Anlage war bereits im Mai nach einem Gerichtsentscheid Reaktor Nummer vier wieder in Betrieb genommen worden.

Polizei gibt Identität von zwei Attentätern von London bekannt

Nach dem Anschlag von London mit sieben Toten und dutzenden Verletzten haben die Ermittler die Identität von zwei der drei erschossenen Attentäter veröffentlicht. Einer von ihnen war den Sicherheitsbehörden bereits bekannt, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Premierministerin Theresa May geriet kurz vor der Parlamentswahl massiv unter Druck.

BdB-Präsident Peters wirbt für paneuropäische Bankfusionen

Der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Hans-Walter Peters, wirbt für paneuropäische Fusionen. "Ich halte es für eine sinnvolle Idee, ein schlagkräftiges, global aufgestelltes Bankhaus in Europa zu formen", sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Er sieht aber als Voraussetzung, dass sich die Bankenmärkte in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern für solche Banken-Fusionen öffnen.

Ghani: Opferzahl nach Anschlag im Diplomatenviertel in Kabul auf 150 gestiegen

Die Zahl der Todesopfer nach dem Anschlag im Diplomatenviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich nach offiziellen Angaben auf mehr als 150 erhöht. Mehr als 300 Menschen seien zudem schwer verletzt worden, sagte Präsident Aschraf Ghani am Dienstag bei einer Friedenskonferenz in Kabul. Bislang waren die Behörden davon ausgegangen, dass bei dem Anschlag in unmittelbarer Nähe der deutschen Botschaft mindestens 90 Menschen getötet wurden.

Ranghoher US-Diplomat in China tritt wegen Trumps Klimapolitik zurück

Der zurzeit ranghöchste US-Diplomat in China ist zurückgetreten. Der Geschäftsträger David Rank habe den Posten aus persönlichen Gründen aufgegeben, sagte am Dienstag die Sprecherin der US-Botschaft in Peking, Mary Beth Polley. Nach Angaben des früheren Washington-Post-Korrespondenten John Pomfret, der inzwischen für die Website "SupChina" arbeitet, begründete Rank seine Entscheidung mit der Klimapolitik von US-Präsident Donald Trump. Der Diplomat sei "bestürzt" gewesen über den von Trump beschlossenen Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen.

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Mai +3,1% gg Vorjahr (PROG +3,3%)

Verbraucherpreise Kernrate Mai +2,9% gg Vorjahr

