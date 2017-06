Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Aßlar (pts007/06.06.2017/09:05) - Gute Büromöbel sind haltbar und teuer. Wenn alte Büroschränke aber noch immer tip-top, jedoch durch die den Stauraum verschwendenden Fächerablagen unpraktisch geworden sind, kann man die Möbel entweder auf den Sperrmüll werfen - oder durch eine einfache Modernisierung deren Lebenszeit entscheidend verlängern. "Genau darum wurde die SchubladenBox mit dem Schrank-im-Schrank-System entwickelt. Hier bleibt der Büroschrank bestehen und die SchubladenBox wird einfach nachträglich in den Schrank reingestellt - fertig", so Günter Pfeifer über jene Erfindung, die die Anschaffung eines neuen Schrankes überflüssig macht. Die Konfiguration ist einfach und erfolgt individuell nach Wunsch unter https://www.rapido-schubladen-shop.de ab einer Finanzierung von 15 Euro und 0 Prozent Zinsen pro Schrank. Bekannt aus dem TV von MDR und N24 Alten Büroschränken fehlt meist gar nichts, denn sie sind nahezu unverwüstlich. Was aber fehlt, ist die Übersichtlichkeit und der minimierte Stauraum, weil alte Schränke früher nur mit Fächern ausgestattet waren und damit heute relativ wenig Platz für Akten und Ordner bieten. "Das ist teuer, das ist unwirtschaftlich aber es ist vor allem ein Nachhaltigkeitswahnsinn, wenn man sieht, wie eigentlich noch intakte Möbel auf dem Sperrmüll landen", wie Günter Pfeifer betont. Die Erfindung ist so gut, das über die clevere SchubladenBox auch schon im TV im MDR Erfindermagazin "einfach genial" und auf N24 bei "Tipps Trends News" berichtet wurde. SchubladenBox online konfigurieren mit 1, 2 oder 3 Schubladen Die Rapido-SchubladenBox wird mit Online-Eingabe von nur drei Innenmaßen der vorhandenen Einbauschränke oder Büroschränke nach Maß und in Tischlerqualität gefertigt. Die Lieferung erfolgt fertig montiert per Paketdienst. Nun müssen nur noch die alten Zwischenböden aus dem alten Schrank gezogen werden, die SchubladenBox eingeschoben und mit zwei Schrauben im alten Schrankkorpus fixiert werden. Fertig! Weblink: https://www.rapido-schubladen-shop.de (Ende) Aussender: Pfeifer Günter - Rapido-Schubladen-Shop Ansprechpartner: Günter Pfeifer Tel.: +49 6443 811178 E-Mail: info@rapido-schubladen-shop.de Website: www.rapido-schubladen-shop.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170606007

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2017 03:05 ET (07:05 GMT)