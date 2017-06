München (ots) -



- Sommerferien: Mietwagen in Urlaubsländern kosten Ø 42 Euro pro Tag, in Spanien nur 31 Euro - Prozentualer Preisanstieg für Mietwagen in den USA relativ gering, aber auf hohem Niveau - Griechenland & Portugal: Mietwagen im Sommer doppelt so teuer wie im Jahresmittel



Urlauber zahlen in den Sommerferien 2017 deutlich mehr für ihren Mietwagen als im restlichen Jahr. In beliebten Urlaubsländern kostet ein Leihauto im Sommer durchschnittlich 42 Euro pro Tag - 56 Prozent mehr als im Jahresmittel (Ø 27 Euro pro Tag).*



"Um höhere Preise in den Ferien kommen Mietwagenkunden nicht herum", sagt Dr. Dominik Faber, Geschäftsführer im Bereich Reisen bei CHECK24.de. "Gerade deshalb lohnt sich der Vergleich verschiedener Anbieter. Neben dem Preis sollten Kunden bei der Wahl des Leihwagens aber vor allem auf einen umfassenden Versicherungsschutz und eine faire Tankregelung achten "



Auch in Spanien, dem bei CHECK24-Kunden beliebtesten Land für Mietwagenbuchungen, steigen zur Hauptreisezeit im Sommer die Preise. Trotzdem bleiben sie auf vergleichsweise niedrigem Niveau: Ein Leihauto kostet dort im Schnitt lediglich 31 Euro pro Tag.



Für Mietwagenkunden, die einen Sommertrip in den USA planen, fällt der Preisanstieg relativ moderat aus (+27 Prozent). Der durchschnittliche Tagespreis ist mit 45 Euro aber auch im restlichen Jahr vergleichsweise hoch.



Am deutlichsten sind die Preisaufschläge in Griechenland und Portugal. Urlauber zahlen dort im Jahresdurchschnitt nur 25 Euro bzw. 21 Euro pro Tag. Im Sommer steigen die Preise aber zum Teil um mehr als das Doppelte.



