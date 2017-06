Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Der Präsident des privaten Bankenverbands erwartet ungemütliche Zeiten für die Branche. Hans-Walter Peters fürchtet einen Abwärtswettlauf bei der Regulierung mit Amerika und Großbritannien. Als Ausweg sieht er vor allem paneuropäische Fusionen. (Handelsblatt S. 1)

MERKEL/SCHULZ - SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert, im unionsinternen Streit um die künftige Klimapolitik für Klarheit zu sorgen. "Teile der Union sind offensichtlich auf Trump-Kurs", sagte Schulz. "Frau Merkel als CDU-Vorsitzende muss jetzt in ihrer Partei für Klarheit sorgen, sonst wird ihr Kurs als Regierungschefin schnell unglaubwürdig", fügte er hinzu. "Jetzt kommt es darauf an, dass Europa seiner Führungsrolle gerecht wird." Schulz bezog seine Aufforderung auf ein sechsseitiges Strategiepapier des Berliner Kreises der Union, das am Wochenende veröffentlicht wurde. (SZ S. 6)

IWF - Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat den Europäern im Streit um Griechenlands Schulden einen Kompromiss angeboten. "Wenn die Gläubiger noch nicht so weit sind, dass sie unsere Annahmen respektieren und akzeptieren, wenn sie dafür mehr Zeit benötigen, können wir das zur Kenntnis nehmen und ihnen etwas mehr Zeit geben", sagte Lagarde. "Es kann also ein Programm geben, bei dem die Auszahlung erst dann geschieht, wenn die Schuldenmaßnahmen von den Gläubigern klar umrissen worden sind", sagte die IWF-Chefin. (Handelsblatt S. 6)

EZB - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird Volkswirten zufolge bald einen vorsichtigen Schritt in Richtung geldpolitischer Wende wagen. Die Währungshüter dürften auf ihrem Ratstreffen in Tallinn am Donnerstag wahrscheinlich erstmals seit langer Zeit die Risiken für das Wirtschaftswachstum als ausgeglichen beschreiben - und damit anerkennen, dass sich die Lage gebessert hat. (Welt S. 11)

EZB - Die Europäische Zentralbank (EZB) will ihre IT-Abteilung auslagern. Viele Leiharbeiter fürchten deshalb um ihren Job. Die Gewerkschaft ruft für Mittwoch zur Demonstration auf. (SZ S. 17)

GRIECHENLAND - Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, schlägt den Europäern im Streit über Griechenlands Schulden einen Kompromiss vor. Sie will ihnen mehr Zeit zur Prüfung geben. Ein solches Vorgehen würde auch Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) helfen. (Handelsblatt S. 7)

OECD - Die OECD ruft dazu auf, die wachsende Ungleichheit in der Welt mit einer progressiveren Besteuerung von Einkommen und Vermögen zu bekämpfen. "Das Steuersystem und das System der Sozialabgaben bringen nicht mehr die gleichen Korrekturen hervor wie früher", bemängelte Angel Gurria, Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), gegenüber Journalisten in Paris zur Vorbereitung des OECD-Ministertreffens, das an diesem Mittwoch beginnt. Das müsse sich ändern. Die Organisation fordert mehr Umverteilung und höhere Staatsausgaben. Deutsche Ökonomen halten die Ratschläge für falsch und werfen der OECD Fehler vor. (FAZ S. 17)

CHINA - Chinas wachsende Schulden gefährden den Aufstieg der zweitgrößten Volkswirtschaft. Manche Firmen zahlen schon in Naturalien. Die Furcht vor einer langen Stagnation geht um. (Handelsblatt S. 28)

CHINA - Im Jahr 2015 steckten chinesische Investoren weltweit mehr als viermal so viel Kapital in die Übernahme ausländischer Unternehmen als umgekehrt. In Deutschland haben chinesische Anleger vergangenes Jahr nach Recherchen des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) weit mehr als 10 Milliarden Euro investiert und 39 Unternehmen übernommen - ein neuer Rekord. (Welt S. 9)

EU-RÜSTUNG - Sie will die europäische Zusammenarbeit in der Verteidigung zügig vorantreiben. Schon 2019, also noch in der laufenden Haushaltsperiode, wird die Brüsseler Behörde 500 Millionen Euro aus dem EU-Budget für den neuen Verteidigungsfonds zur Verfügung stellen. (Handelsblatt S. 11)

ZEITARBEIT - Keine Branche musste sich in den vergangenen Jahren auf so viele gesetzliche Änderungen einstellen wie die Zeitarbeit. Trotz mancher Befürchtung hat das den Geschäften keinen Abbruch getan. Im vergangenen Jahr stieg der Branchenumsatz um 6 Prozent auf rund 32,2 Milliarden Euro, die Zahl der Zeitarbeitnehmer legte um 4,6 Prozent zu. Für 2017 wird ebenfalls ein Umsatzplus von rund 6 Prozent erwartet. Doch nach den jüngsten Änderungen durch die große Koalition zum 1. April dieses Jahres fürchten die Personalverleiher spürbare Folgen für die Geschäftsentwicklung, wenn die Neuerungen voll zum Tragen kommen. Demnach wird für 2018 mit einem Umsatzrückgang von fast 6 Prozent gerechnet. Dadurch könnten gut 57.000 der derzeit rund 1 Million Arbeitsplätze bedroht sein. Das geht aus einer Studie des Marktforschungsinsituts Lünendonk hervor, die der FAZ vorliegt. Dafür wurden die 25 größten Zeitarbeitsunternehmen befragt. (FAZ S. 19)

RINDFLEISCH - Irland ist der größte Rindfleisch-Exporteur der Nordhalbkugel. Dummerweise geht die Hälfte der Ausfuhren nach Großbritannien. Der EU-Austritt bedroht diese Geschäfte - und die Existenz vieler Landwirte. Die Querelen könnten auch in Deutschland Folgen haben. (SZ S. 24)

SOZIALER WOHNUNGSBAU - Mehr als jedes zweite Bundesland gibt weniger für den sozialen Wohnungsbau aus, als es für diesen Zweck vom Bund bekommt. Das zeigen Berechnungen des haushaltspolitischen Sprechers der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg, die der FAZ vorliegen. Im Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt gab es nach seiner Übersicht im vergangenen Jahr keine einzige neue Sozialwohnung, obwohl die Landesregierungen Millionen dafür kassiert hatten. (FAZ S. 20)

