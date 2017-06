FRANKFURT (Dow Jones)--Der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Hans-Walter Peters, wirbt für paneuropäische Fusionen. "Ich halte es für eine sinnvolle Idee, ein schlagkräftiges, global aufgestelltes Bankhaus in Europa zu formen", sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Er sieht aber als Voraussetzung, dass sich die Bankenmärkte in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern für solche Banken-Fusionen öffnen.

Peters befürchtet, dass die Geldhäuser in der Währungsunion durch einen Abwärtswettlauf in der Finanzregulierung noch stärker unter Druck geraten könnten. Als einen Auslöser sieht er den Brexit. "Ich habe Sorge, dass die Briten nicht nur einen Steuer- sondern auch in einen Regulierungs-Wettbewerb eintreten. Das würde die Banken der übrigen EU-Staaten erheblich treffen, auch die deutschen Geldhäuser", sagte er. Hinzu komme, dass die US-Regierung ebenfalls prüfe, die Aufsichtsregeln für Banken zu lockern. "Wenn das alles so kommt, müssen sich die deutschen Banken auf ungemütliche Zeiten einstellen."

Als einen der wichtigsten Gründe für die Ertragsschwäche der europäischen Banken nennt Peters die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank und die negativen Einlagezinsen. Deshalb fordert Peters den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik der EZB. "Bei einer Inflationsrate von etwas unter zwei Prozent gibt es überhaupt keinen Grund mehr, massiv Bonds zu kaufen und am negativen Einlagezins festzuhalten. Die EZB sollte deshalb dringend diese Strafsteuer für Banken beseitigen - oder zumindest einen Freibetrag einführen, wie etwa in der Schweiz oder in Japan", erklärte Peters. Europas Banken könnten so auf einen Schlag ihrer Belastungen um mehrere Milliarden Euro reduzieren.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2017 00:49 ET (04:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.