TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die Börsen in Ostasien am Dienstag. Teilnehmer sprechen von verstärkter Zurückhaltung sowie leicht negative Vorgaben aus den USA. Mit der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag, der anstehenden Wahl in Großbritannien und den Handelsbilanzdaten aus China stünden wichtige Termine auf der Agenda, heißt es zur Begründung. Mit der Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs James Comey vor einem Ausschuss des Senats könnte auch von politischer Seite Ungemach drohen.

Das deutlichste Minus weist der Aktienmarkt in Sydney auf, wo es für den S&P/ASX 200 um 1,2 Prozent nach unten geht. Gegenwind für die rohstofflastige Börse kommt von schwächeren Öl- und Eisenerzpreisen, aber auch einer schlechter als erwartet ausgefallenen Handelsbilanz. Der Nikkei-225 reduziert sich um 0,6 Prozent auf 20.050 Punkte und für den Schanghai-Composite geht es um 0,2 Prozent auf 3.085 Punkte abwärts. In Südkorea findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Yen und Gold als "sichere Häfen" gesucht

"Das Sentiment bleibt weiterhin sehr fragil", sagt Devisen-Stratege Murata von Brown Brothers Harriman. Gesucht ist der Yen als vermeintlich "sicherer Hafen". Teilnehmer verweisen auf eine erhöhte Anspannung vor der Wahl in Großbritannien, die enger als erwartet ausfallen könnte. Der Dollar rutscht im Verlauf zur japanischen Währung mit 109,72 Yen auf den tiefsten Stand seit rund sechs Wochen. Am Vortag hatte er noch bei rund 110,50 Yen gelegen. Aktuell geht der Dollar mit 109,91 Yen um.

Auch der Goldpreis zieht kräftiger an. Hier geht es für die Feinunze um 0,5 Prozent auf 1.285 Dollar nach oben. Die zunehmenden politischen Spannungen im Nahen Osten sorgten für ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis bei den Investoren, heißt es aus dem Handel.

Die Ölpreise bauen ihre Abgaben aus dem US-Handel am Montag noch etwas aus. Zunächst hatte die Entwicklung um Katar die Preise zu Wochenbeginn nach oben getrieben. Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen, weil das Emirat angeblich den Terrorismus unterstützt. Doch dürften die Auswirkungen auf die Fördermenge zunächst begrenzt bleiben, so ein Händler. Damit rücken wieder die anhaltenden Sorgen um ein weiter steigendes Überangebot in den Fokus und drücken auf die Preise. Für einen Barrel der US-Sorte WTI werden 47,21 Dollar aufgerufen, ein Minus von 0,4 Prozent. Brent gibt um 0,4 Prozent auf 49,29 Dollar nach.

Toshiba-Aktie mit Berichten über Verkauf Chip-Sparte gesucht

Für die Toshiba-Aktie geht es um 3,1 Prozent nach oben. Zwischenzeitlich hatte das Plus sogar mehr als 4 Prozent betragen. Einem Bericht der Zeitung "Asahi" zufolge will der angeschlagene Konzern exklusiv mit dem US-Chiphersteller Broadcom über den Verkauf seiner lukrativen Chipsparte verhandeln. Wenige Stunden zuvor hatte die Tageszeitung "Nikkei" mit Bezug auf Foxconn-Chef Terry Gou berichtet, die US-Konzerne Apple und Amazon wollten sich dem Gebot des Apple-Zulieferers Foxconn für die Chipsparte von Toshiba anschließen und "Geld beizusteuern".

Für den Aktienmarkt in Hongkong geht es um 0,4 Prozent aufwärts, angetrieben von Aufschlägen bei den Immobilienwerten. Hier trieben die Käufe von Fonds die Notierungen weiter nach oben, sagt ein Marktteilnehmer. China Evergrande gewinnen 6,7 Prozent, nachdem im Handelsverlauf erneut ein Rekordhoch markiert worden war. Sunac steigen um 4,6 Prozent, China Overseas Land verbessern sich um 2,8 Prozent und China Resources Land verzeichnen ein Plus von 2,0 Prozent.

