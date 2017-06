BERLIN (Dow Jones)--Das umstrittene Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet soll nach dem Willen von Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) noch vor der Sommerpause beschlossen werde. "Ich bin dafür, dass wir uns anstrengen sollten, das Gesetz noch bis Ende Juni zu verabschieden", sagte Kauder im Gespräch mit der Rheinischen Post. "Wir brauchen eine bessere Regulierung."

Die bisherige Löschungspraxis von Hass und Falschmeldungen von Facebook, Twitter und Co nannte Kauder "absolut unbefriedigend". Betroffene würden bei den sozialen Medien keinen Ansprechpartner finden oder es werde mit den Beschwerden der Nutzer nicht richtig umgegangen.

Der Unions-Fraktionschef kündigte noch Änderungen an dem Gesetzentwurf an. So sollten einige Nutzer Auskunft über die Identität von Personen verlangen können, von denen sie angegriffen wurden. Er verlangte zudem, dass es auch für die Beantwortung von Auskunftsersuchen der Polizei oder der Staatsanwaltschaft Antwortfristen geben solle.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2017 02:59 ET (06:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.